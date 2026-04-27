CNY Бирж.10,947-0,31%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 733,53+0,02%RTSI1 151,11+0,98%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Инвестиции

Производство палладия «Норникелем» снизилось на 18% в I квартале

Производство палладия «Норникелем» по итогам I квартала 2026 г. снизилось на 18% в годовом выражении и составило 608 000 унций.

Производство платины группой за январь – март этого года упало на 24% до 136 000 унций. Производство меди сократилось на 10% и достигло 98 679 т. Снижение произошло за счет более высокой базы I квартала 2025 г. и перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами. Производство никеля составило 41 746 т, что на 0,3% выше, чем за такой же период прошлого года.

11 февраля «Норникель» опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 36% год к году до $2,47 млрд. Консолидированная выручка составила $13,76 млрд против $12,53 в 2024 г. Показатель EBITDA увеличился на 9% и достиг $5,66 млрд за счет роста выручки. Рентабельность по показателю осталась на прежнем уровне и составила 41%.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что 2025 г. стал годом высокой волатильности на глобальных сырьевых рынках, усиления санкционного давления, высокой ключевой ставки и крепкого рубля. В этих условиях у менеджмента компании вышло добиться выполнения намеченных планов, прежде всего в части производства и сбыта произведенной продукции.

