Производство палладия «Норникелем» снизилось на 18% в I квартале
Производство палладия «Норникелем» по итогам I квартала 2026 г. снизилось на 18% в годовом выражении и составило 608 000 унций.
Производство платины группой за январь – март этого года упало на 24% до 136 000 унций. Производство меди сократилось на 10% и достигло 98 679 т. Снижение произошло за счет более высокой базы I квартала 2025 г. и перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами. Производство никеля составило 41 746 т, что на 0,3% выше, чем за такой же период прошлого года.
11 февраля «Норникель» опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 36% год к году до $2,47 млрд. Консолидированная выручка составила $13,76 млрд против $12,53 в 2024 г. Показатель EBITDA увеличился на 9% и достиг $5,66 млрд за счет роста выручки. Рентабельность по показателю осталась на прежнем уровне и составила 41%.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что 2025 г. стал годом высокой волатильности на глобальных сырьевых рынках, усиления санкционного давления, высокой ключевой ставки и крепкого рубля. В этих условиях у менеджмента компании вышло добиться выполнения намеченных планов, прежде всего в части производства и сбыта произведенной продукции.