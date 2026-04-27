Производство палладия «Норникелем» снизилось на 18% в I квартале

Производство платины группой за январь – март этого года упало на 24% до 136 000 унций. Производство меди сократилось на 10% и достигло 98 679 т. Снижение произошло за счет более высокой базы I квартала 2025 г. и перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами. Производство никеля составило 41 746 т, что на 0,3% выше, чем за такой же период прошлого года.