ММК может не выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

26 февраля ММК опубликовал отчетность за прошлый год. Выручка компании сократилась на 20,6% до 609,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 80,8 млрд руб. Чистый убыток достиг 14,9 млрд руб. Свободный денежный поток составил 6,6 млрд руб.

Выплавка чугуна за год упала на 4,1% до 9,1 млн т. Производство стали снизилось на 9,2% и достигло 10,2 млн т. Продажи металлопродукции уменьшились на 7,2% и составили 9,9 млн т. Продажи премиальной продукции показали падение на 15,3% до 3,99 млн т. Производство угольного концентрата увеличилось на 9,4% и достигло 2,8 млн т.

21 марта генеральный директор ММК Павел Шиляев заявил, что компания проведет сокращения управленческого персонала на 10% и остановит незагруженные производственные агрегаты. По его словам, в 2025 г. комбинат был загружен на 70-80% и работал с минимальной рентабельностью. Его продажи упали, а чистый убыток за год составил почти 15 млрд руб. Сейчас загрузка составляет порядка 60%.

