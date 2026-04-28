Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 2025 год

12 марта «Татнефть» опубликовала отчет по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль компании за год снизилась на 42% и составила 145,84 млрд руб. Выручка сократилась на 11,5% в годовом выражении до 1,38 трлн руб. Валовая прибыть показала падение на 25,16% и достигла 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 30,25% и составила 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 43% до 188,89 млрд руб.