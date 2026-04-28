Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 2025 год
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды по итогам 2025 г. в размере 11,61 руб. на одну обыкновенную или одну привилегированную акцию.
Общий размер дивиденда по результатам деятельности компании за прошлый год составит 34,09 руб. с учетом выплат по итогам шести и девяти месяцев в 22,48 руб.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 15 июля.
12 марта «Татнефть» опубликовала отчет по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль компании за год снизилась на 42% и составила 145,84 млрд руб. Выручка сократилась на 11,5% в годовом выражении до 1,38 трлн руб. Валовая прибыть показала падение на 25,16% и достигла 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 30,25% и составила 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 43% до 188,89 млрд руб.