Инвестиции

Минфин анонсировал аукционы по размещению ОФЗ 29 апреля

Министерство финансов РФ сообщило, что 29 апреля 2026 г. проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.

Инвесторам предложат облигации выпуска 26218 с датой погашения 17 сентября 2031 г. и 26238 с погашением 15 мая 2041 г. в объеме остатков, которые доступны для размещения в указанном выпуске.

Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам ожидаются на следующий рабочий день.

22 апреля Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. на сумму 115,75 млрд руб. Спрос на бумаги на аукционе составил 235,61 млрд руб. Выручка от размещения облигаций достигла 104,09 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 89,4267% от номинала, средневзвешенная доходность – 14,55% годовых.

