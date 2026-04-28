GCHE3 374-0,76%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778,02-0,06%
«Медскан» полностью разместил выпуск облигаций на 3,5 млрд рублей

АО «Медскан» (входит в периметр консолидации АО «Атомэнергопром» госкорпорации «Росатом») полностью разместила выпуск биржевых облигаций объемом 3,5 млрд руб. Это следует из данный на портале раскрытия корпоративной информации.

Всего было размещено 3,5 млн облигаций номиналом 1000 руб. каждая по цене 100% от номинала. Срок обращения бумаг составляет 750 дней с даты начала размещения. Выпуск зарегистрирован Московской биржей.

Доля размещенных облигаций составила 100% от запланированного объема.

В декабре 2025 г. стало известно, что «Медскан» планирует провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже в первом полугодии 2026 г. 

