«Дом.РФ» нарастил чистую прибыль по МСФО до 28,5 млрд рублей в I квартале

14 апреля наблюдательный совет «Дом.РФ» рекомендовал акционерам выплатить за 2025 г. дивиденды в размере 246,88 руб. на одну акцию. Это соответствует доходности около 11% к текущим котировкам. На фоне этой информации акции госкомпании на Мосбирже на максимуме росли внутри дня почти на 2% и достигали 2263,5 руб. за ценную бумагу. Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО за 2025 г. увеличилась на 35,1% относительно предыдущего года и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%.