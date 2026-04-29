«Дом.РФ» нарастил чистую прибыль по МСФО до 28,5 млрд рублей в I квартале
Чистые процентные доходы составили 48,6 млрд руб., увеличившись с 34,09 млрд руб. за отчетный период. Чистые комиссионные доходы показали рост с 2,4 до 3,7 млрд руб.
Кредитный портфель юридических лиц достиг 2,7 трлн руб. В первые три месяца 2026 г. в компании прошли плановые погашения кредитов. Новые кредиты были выданы на сумму более 315 млрд руб.
14 апреля наблюдательный совет «Дом.РФ» рекомендовал акционерам выплатить за 2025 г. дивиденды в размере 246,88 руб. на одну акцию. Это соответствует доходности около 11% к текущим котировкам. На фоне этой информации акции госкомпании на Мосбирже на максимуме росли внутри дня почти на 2% и достигали 2263,5 руб. за ценную бумагу. Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО за 2025 г. увеличилась на 35,1% относительно предыдущего года и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%.