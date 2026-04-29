InvestRussia привлекла проекты с объемом вложений более 300 млрд рублей
Система сопровождения инвестпроектов InvestRussia аккумулировала инициативы с объемом вложений свыше 300 млрд руб. Об этом сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов на сессии «Диверсификация экономики: как из потенциала создать магнит для капитала» Кавказского инвестиционного форума.
«Проекты InvestRussia – разные: по масштабу вложений, географии и сфере реализации. Это строительство нового завода по выпуску карбамида в Волгограде, разработка месторождений и строительство обогатительных мощностей в Республике Башкортостан и Челябинской области, развитие круглогодичного производства овощей в Омской области. При этом каждый из проектов обеспечивает новые возможности развития экономики регионов и городов и повышение качества жизни обычных семей», – заявил он.
По словам Керефова, ключевой задачей механизма остается формирование единого «окна» для инвесторов на всех стадиях реализации проектов.
Платформа InvestRussia развивается в рамках единой экосистемы поддержки инвестиций на базе ВЭБ.РФ при участии Минэкономразвития.
Первым участником системы сопровождения инвестиций InvestRussia стал проект строительства завода по выпуску карбамида и аммиака в Волгограде. Дорожную карту подписали ВЭБ.РФ и ООО «ПК «Волгоград Полимер» (ГК «Азот»). Предприятие разместят на территории ОЭЗ ППТ «Химпром». Проектная мощность составит 2 млн т карбамида в год, что должно усилить промышленный кластер региона.