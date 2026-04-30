«Т-плюс» может не выплатить дивиденды за 2025 год
Совет директоров «Т-плюс» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г.
Общее заседание акционеров группы запланировано на 5 июня 2026 г.
27 апреля компания опубликовала отчет по МСФО за прошлый год. Ее чистая прибыль увеличилась почти в шесть раз в годовом выражении и достигла 8,9 млрд руб. Выручка продемонстрировала рост на 10,4% и составила 526,9 млрд руб.
«Т-плюс» – одна из крупнейших энергетических компаний России, контролирующая активы на Урале и в Поволжье. Группе принадлежит около 5% установленной мощности электростанций страны. Она объединяет 53 электростанции, среди которых 51 ТЭС и 2 ГЭС.