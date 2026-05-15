СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды итогам 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Годовое собрание акционеров, на котором рассмотрят этот вопрос, назначено на 25 июня. Об этом сообщили в компании на Гонконгской фондовой бирже, передает агентство «Прайм».
Список лиц, имеющих право участвовать в собраниях, будет определен по состоянию на 1 июня. Согласно действующей дивидендной политике, «Русал» может направлять на выплаты 15% скорректированного показателя EBITDA, однако окончательное решение зависит от уровня ликвидности и соблюдения кредитных обязательств.
6 мая СД «Русала» предложил акционерам также воздержаться от объявления и выплаты дивидендов по результатам I квартала 2026 г.
Последний раз дивиденды выплачивались по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда акционеры получили выплаты в размере $302 млн ($0,02 на одну акцию).
По итогам прошлого года компания не выплачивала дивиденды, сославшись на ухудшение рыночной конъюнктуры и высокие капитальные затраты. Убыток «Русала» по МСФО достиг $455 млн, сменив прибыль в размере $803 млн, зафиксированную годом ранее.