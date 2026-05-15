СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды итогам 2025 года

Совет директоров «Русала» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Годовое собрание акционеров, на котором рассмотрят этот вопрос, назначено на 25 июня. Об этом сообщили в компании на Гонконгской фондовой бирже, передает агентство «Прайм».