Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 0,85 руб. за обыкновенную и столько же за привилегированную акцию. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
На выплату дивидендов направлена часть нераспределенной прибыли в размере 36,914 млрд руб. Выплату физическим лицам производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» – АО «Сургутинвестнефть», а юридическим лицам – ПАО «Сургутнефтегаз». Отсечка установлена на дату 16 июля.
31 марта стало известно, что чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2025 г. составил 251,2 млрд руб. против прибыли 923,3 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения достиг 389,2 млрд руб., тогда как в 2024 г. был зафиксирован показатель 1,37 трлн руб.
Компания не раскрыла детали, повлекшие столь значительный убыток. В предыдущие годы «Сургутнефтегаз» традиционно показывал высокую чистую прибыль благодаря валютным остаткам и депозитам. По итогам 2024 г. чистая прибыль компании составила 923,3 млрд руб.
На начало 2026 г. в свободном обращении находилось 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций. Выручка компании традиционно входит в топ‑20 по России.