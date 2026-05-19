Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,411-1,89%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,17-0,19%RTSI1 159,59-0,19%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,19-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Минфин 20 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Ведомости

Минфин России 20 мая проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков – 26252 и 26228. Об этом сообщили в министерстве.

Инвесторам предложат ОФЗ-ПД серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. и ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 г. Размещение пройдет в объеме остатков, доступных для продажи в этих выпусках. Ставка купонного дохода по выпуску 26228 составляет 7,65% годовых, по выпуску 26252 – 12,5% годовых.

Подать заявки на участие в аукционах можно через Московскую биржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу. В Минфине отметили, что объем удовлетворения заявок будет зависеть от уровня спроса и размера запрошенной премии к текущим рыночным уровням доходности.

13 мая министерство разместило ОФЗ выпуска 26253 с погашением 6 октября 2038 г. более чем на 25 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 92,86% от номинала, а средневзвешенная доходность – 14,75% годовых.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её