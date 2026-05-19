Минфин 20 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам предложат ОФЗ-ПД серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. и ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 г. Размещение пройдет в объеме остатков, доступных для продажи в этих выпусках. Ставка купонного дохода по выпуску 26228 составляет 7,65% годовых, по выпуску 26252 – 12,5% годовых.