Минфин 20 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков
Минфин России 20 мая проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков – 26252 и 26228. Об этом сообщили в министерстве.
Инвесторам предложат ОФЗ-ПД серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. и ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 г. Размещение пройдет в объеме остатков, доступных для продажи в этих выпусках. Ставка купонного дохода по выпуску 26228 составляет 7,65% годовых, по выпуску 26252 – 12,5% годовых.
Подать заявки на участие в аукционах можно через Московскую биржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу. В Минфине отметили, что объем удовлетворения заявок будет зависеть от уровня спроса и размера запрошенной премии к текущим рыночным уровням доходности.
13 мая министерство разместило ОФЗ выпуска 26253 с погашением 6 октября 2038 г. более чем на 25 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 92,86% от номинала, а средневзвешенная доходность – 14,75% годовых.