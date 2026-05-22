Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров девелопера ПИК рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.
Чистую прибыль за прошлый год в размере 23,5 млрд руб. совет директоров предложил не распределять. Окончательное решение акционеры примут на годовом общем собрании, которое назначено на 26 июня 2026 г.
ПИК уже отказывался от выплаты дивидендов по итогам 2024 г. Позднее, 8 октября 2025 г., совет директоров отменил дивидендную политику, утвержденную в 2023 г. После этого Московская биржа сообщила, что бумаги девелопера перестали соответствовать требованиям первого уровня листинга. Компании дали срок до апреля 2026 г. для устранения замечаний, связанных с дивидендной политикой.
10 апреля ПИК утвердил новую дивидендную политику. Компания планирует направлять на выплаты не менее 15% скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом решение о дивидендах будет зависеть от долговой нагрузки.
Согласно документу, компания сможет отказаться от дивидендов, если соотношение чистого долга к EBITDA превысит 3x. Выплаты планируется проводить не реже одного раза в год при соблюдении условий дивполитики. Также совет директоров сможет рекомендовать специальные дивиденды.