Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 031,5-0,85%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,25-0,04%RGBITR783,03-0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров девелопера ПИК рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.

Чистую прибыль за прошлый год в размере 23,5 млрд руб. совет директоров предложил не распределять. Окончательное решение акционеры примут на годовом общем собрании, которое назначено на 26 июня 2026 г.

ПИК уже отказывался от выплаты дивидендов по итогам 2024 г. Позднее, 8 октября 2025 г., совет директоров отменил дивидендную политику, утвержденную в 2023 г. После этого Московская биржа сообщила, что бумаги девелопера перестали соответствовать требованиям первого уровня листинга. Компании дали срок до апреля 2026 г. для устранения замечаний, связанных с дивидендной политикой.

10 апреля ПИК утвердил новую дивидендную политику. Компания планирует направлять на выплаты не менее 15% скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом решение о дивидендах будет зависеть от долговой нагрузки.

Согласно документу, компания сможет отказаться от дивидендов, если соотношение чистого долга к EBITDA превысит 3x. Выплаты планируется проводить не реже одного раза в год при соблюдении условий дивполитики. Также совет директоров сможет рекомендовать специальные дивиденды.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте