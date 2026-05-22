Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

ПИК уже отказывался от выплаты дивидендов по итогам 2024 г. Позднее, 8 октября 2025 г., совет директоров отменил дивидендную политику, утвержденную в 2023 г. После этого Московская биржа сообщила, что бумаги девелопера перестали соответствовать требованиям первого уровня листинга. Компании дали срок до апреля 2026 г. для устранения замечаний, связанных с дивидендной политикой.