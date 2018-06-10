Япония. Главный тренер – Акиро Нисино

Shizuo Kambayashi / AP

В отборочных матчах сборная Японии, руководимая боснийцем Вахидом Халилходжичем, катком прошлась по соперникам. Сирия, Сингапур, Афганистан и Камбоджа: семь побед и одна ничья с сингапурцами с общей разницей мячей 27:0. Следом – Саудовская Аравия, Австралия, ОАЭ, Ирак и Таиланд: шесть побед в 10 матчах, две ничьих и два поражения, разница мячей 17:7.

Но после в товарищеских матчах японцы сыграли вничью с Мали и проиграли Украине. После этого 8 апреля 2018 г., за два месяца до ЧМ-2018, Халилходжич внезапно был уволен. Президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима попенял на то, что доверие между тренером и игроками после двух этих матчей ослабло до опасного уровня. На следующий день на его место спешно назначили японца Акиру Нисино.

Карьера Нисино как игрока пришлась на период 1978–1990 гг. и вся прошла в команде с говорящим названием Hitachi. До начала 1990-х футбол в Японии был игрушкой крупных корпораций. Между собой выясняли отношения команды, в названиях которых были Nissan, Mitsubishi, Nippon Steel и проч. Но в 1991 г. японцы создали комиссию для подачи заявки на проведение ЧМ-2002 (который Япония провела совместно с Южной Кореей). А в 1993 г., когда была основана Джей-лига, футбол начал путь от полупрофессионального к профессиональному спорту. Карьера Нисино-тренера началась именно в то время. В первой половине 1990-х гг. Нисино тренировал молодежные сборные страны – сначала моложе 20, а затем – моложе 23 лет. Последняя впервые за 26 лет квалифицировалась на Олимпиаду-1996, но, приехав в США, ничем себя не проявила.

Следующим этапом карьеры Нисино была работа на японский клуб Kashiwa Reysol в 1998–2001 гг., с которым он выиграл Кубок японской лиги в 1999 г. Затем почти 10 лет он тренировал футболистов другого японского клуба, Gamba Osaka. К своим трофеям он прибавил титул чемпиона Японии в 2005 г., Кубок лиги в 2007 г. и два Кубка императора в 2008 и 2009 гг. В 2008 г. на полке появился и международный приз за победу в Лиге чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В 2012 г. он совсем недолго, с мая по ноябрь, тренировал японский Vissel Kobe. После некоторой передышки в 2014–2015 гг. работал на японский Nagoya Grampus.

После этого Нисино попытался сменить амплуа и стал техническим директором Японской футбольной ассоциации. Когда увольняли Халилходжича, вспомнили о нем. «Моей работой было обеспечивать всем необходимым тренера и его штаб, – вспоминал он. – Теперь, прямо перед началом соревнования в России, сложилась такая ситуация, и я пришел на пост тренера. Я чувствую большую ответственность».

Дебют Нисино в сборной не удался. 30 мая в Иокогаме в присутствии почти 65 000 зрителей на товарищеском матче Япония проиграла 0:2 сборной Ганы. Как говорил он незадолго до того газете The Japan Times: «Не наделать ошибок – вот что нужно японскому футболу».