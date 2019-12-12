Патриарх музыкального авангарда Терри Райли выступил в Москве и Петербурге

Концерты минимализма в Москве: куда сходить этой зимой

Glass, Harpsichord, Strings

Филип Гласс – соотечественник, ровесник и во многом единомышленник Райли, хотя и тяготеющий больше к классическим составам без электроники. Он много работал в кино и писал оперы (которые ставил, в частности, Боб Уилсон). На концерте в культурном центре «Дом» (о котором в интервью перед нынешними российскими концертами Райли отзывался с большой теплотой) прозвучат его сочинения для клавесина и скрипки в сопровождении оркестра, в качестве которого выступит молодой московский OpensoundOrchestra.

23 января, 20:00. Культурный центр «Дом», Москва (Большой Овчинниковский переулок, 24, стр. 4)

«Гамлет Story»

Регулярно исполняемый концерт-спектакль, в котором три драматических актера – Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко и Сергей Шнырёв – рассказывают-показывают истории трех современных Гамлетов – бизнесмена, шоумена и спецслужбиста. А скрипач и композитор Алексей Айги со своим струнным ансамблем 4’33» иллюстрирует их рефлексии на вечную тему «быть или не быть» музыкой, представляющей уже следующее поколение минимализма, куда более доступного и открытого эмоциям.

19 февраля, 19:00. Московский международный Дом музыки, Театральный зал (Космодамианская набережная, 52, стр. 8)