Петр Налич: «Деньги в счастье не конвертируются»Известный музыкант о том, почему «мир чистогана» его не затянул и каким будет новый альбом
Творческая биография Петра Налича складывается, можно сказать, образцово для артиста его поколения. Весной 2007 г. 26-летний выходец из очень творческой среды московских архитекторов записал на даче с друзьями и сам смонтировал шутливый видеоролик на как бы пародийную, спетую на нарочито ломаном английском песню Gitar. Осенью того же года ролик «завирусился», и уже в ноябре молодой архитектор был буквально вынужден предстать перед публикой как музыкант – лидер группы, названной просто МКПН, т. е. «Музыкальный коллектив Петра Налича».
В 2008 г. МКПН активно занялся концертной деятельностью. У лидера коллектива, кроме одной прославившей его песни, было припасено еще несколько дюжин – в разных жанрах и стилях. А первые 15, включая классическую неаполитанскую Santa Lucia, позволяющую продемонстрировать незаурядные вокальные данные Петра, оказались на дебютном альбоме «Радость простых мелодий». Весной 2010 г. Петр Налич со товарищи небезуспешно выступил на «Евровидении», а дальше... началась жизнь и работа современного профессионального музыканта: концерты, альбомы, съемки, киномузыка, оформление спектаклей, благотворительность. А еще и – несколько неожиданно – учеба в Академии им. Гнесиных и участие в классических оперных постановках.