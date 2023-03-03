Петр Налич: «Деньги в счастье не конвертируются»

В 2008 г. МКПН активно занялся концертной деятельностью. У лидера коллектива, кроме одной прославившей его песни, было припасено еще несколько дюжин – в разных жанрах и стилях. А первые 15, включая классическую неаполитанскую Santa Lucia, позволяющую продемонстрировать незаурядные вокальные данные Петра, оказались на дебютном альбоме «Радость простых мелодий». Весной 2010 г. Петр Налич со товарищи небезуспешно выступил на «Евровидении», а дальше... началась жизнь и работа современного профессионального музыканта: концерты, альбомы, съемки, киномузыка, оформление спектаклей, благотворительность. А еще и – несколько неожиданно – учеба в Академии им. Гнесиных и участие в классических оперных постановках.