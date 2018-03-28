Памяти Олега Анофриева
Какие герои говорили и пели голосом артиста
Скончался актер, автор песен и певец Олег Анофриев, ему было 87 лет. Анофриев написал более 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, музыкальным сказкам и спектаклям. На фото: Анофриев в одной из своих первых киноролей — стиляги Коки Крушинского в фильме «Путешествие в молодость», (1956 г.)
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Олег Анофриев озвучил 25 мультфильмов, самый знаменитый из которых — «Бременские музыканты» (1969 г.), где его голосом говорили и пели почти все персонажи: Трубадур, Атаманша, Пёс, Кот, Петух, Король
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Знаменитый тембр Атаманши – «под Раневскую» – придумал сам Анофриев во время озвучивания
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Знаменитая песня «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу…», которая сдружила Львенка и Черепаху, также исполнена Олегом Анофриевым
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Дебютом Анофриева стал мультфильм 1964 г. «Ситцевая улица», его персонаж там — Челнок
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В «Сказке о попе и о работнике его Балде» голосом Анофриева также говорят и поют все персонажи
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Еще одна работа артиста — исполнение песни «Спят усталые игрушки» для цикла передач «Спокойной ночи, малыши!».
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В мультфильме «Книга джунглей» голос Анорфиева достался королю Луи
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Последним мультфильмом, озвученным Олегом Анофриевым, стал «Соловей» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена
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