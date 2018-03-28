Памяти Олега Анофриева

Кадр из фильма «Путешествие в молодость»

Скончался актер, автор песен и певец Олег Анофриев, ему было 87 лет. Анофриев написал более 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, музыкальным сказкам и спектаклям. На фото: Анофриев в одной из своих первых киноролей — стиляги Коки Крушинского в фильме «Путешествие в молодость», (1956 г.)

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