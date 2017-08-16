Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» в матче легенд против «Барселоны»

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт станет одним из участников благотворительного футбольного матча с участием легенд английского «Манчестер Юнайтед» и испанской «Барселоны», сообщает AS.

Болт будет играть в составе «МЮ», поклонником которого он является, а матч состоится 2 сентября на поле стадиона «Олд Траффорд» - домашней арены английского клуба.

Компанию легкоатлету в составе «МЮ» составят Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Гари Невилл, ряд других именитых в прошлом игроков команды. В свою очередь в составе «Барселоны», в частности, сыграют Георге Попеску, Эрик Абидаль, Хулио Салинас.

Любовь к «Манчестер Юнайтед» Болт афишировал давно и признавался, что мечтает выйти на поле в составе команды. Алекс Фергюсон, будучи ее главным тренером, заявлял о намерении привлечь ямайца к игре за «МЮ» в благотворительном матче.

Болт завершил карьеру легкоатлета, а последним его выступлением стал финишировавший 13 августа чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне. Здесь ямаец остался без награды высшего достоинства. В забеге на 100 м он финишировал третьим, а эстафету 4 х 100 м на своем этапе завершить не смог из-за травмы.

По факту Болт завоевал девять золотых медалей Олимпийских игр, но одной из них он лишился из-за допинга, на котором попался его партнер по эстафетной команде в Пекине-2008 Неста Кантера. Победный результат ямайской команды в забеге в Пекине был аннулирован.