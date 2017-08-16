Муж Глаголевой: актриса скончалась после долгой болезни

Кирилл Шубский, муж актрисы Веры Глаголевой, в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил, что его супруга умерла после продолжительной болезни. «Это произошло <…> после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США», - сказал он.

В консульстве России во Франкфурте сообщили телеканалу РенТВ, что Глаголева умерла в одной из клиник Баден-Бадена. Ранее источник «Московского комсомольца» сообщил, что актриса умерла в Германии.

Пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин написал в Facebook, что российские дипломаты «оказывают все необходимое содействие семье Веры Витальевны для урегулирования печальных формальностей в этот особенно тяжелый момент».

Семье актрисы выразил соболезнования президент России Владимир Путин. «Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы театра и кино, режиссера, сценариста, народной артистки России Веры Глаголевой в связи с ее кончиной», – говорится в сообщении на сайте президента.