Умерла актриса Вера Глаголева

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала ее подруга, актриса Лариса Гузеева.

По данным источника «Московского Комсомольца», близкого к семье актрисы, причиной смерти Глаголевой могло стать онкологическое заболевание. Она скончалась в одной из медицинских клиник в США, добавил собеседник «Интерфакса».

Актриса родилась в 1956 г. в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы. Играла в картинах «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «В четверг и больше никогда». В 1990 г. Глаголева дебютировала в качестве режиссера, сняв фильм «Сломанный свет». В 2014 г. Глаголева сняла фильм «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева.