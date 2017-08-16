Памяти Веры Глаголевой
Народная артистка скончалась на 62-м году жизни
Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала ее подруга, актриса Лариса Гузеева
1/8
По данным источника «Московского комсомольца», близкого к семье актрисы, причиной смерти Глаголевой могло стать онкологическое заболевание. Она скончалась в США, добавил собеседник издания. На фото актриса с дочерью Анной
2/8
Актриса родилась в 1956 г. в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы (фото 1985 г.)
3/8
Вера Глаголева в фильме «В четверг и больше никогда» Анатолия Эфроса, 1984 г.
4/8
Вера Глаголева в роли Кати и Виталий Соломин в роли Саши Добрынина на съемках фильма Аллы Суриковой «Искренне ваш», 1984 г.
5/8
Актриса в фильме «Не стреляйте в белых лебедей», 1980 г.
6/8
Артист Алексей Баталов (второй слева) в роли Краскова и Вера Глаголева в роли Зои (вторая справа) в фильме Родиона Нахапетова «Зонтик для новобрачных», 1985 г.
7/8
В 2014 г. Глаголева сняла фильм «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева
8/8