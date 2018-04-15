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Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» за оперу «Чаадский»

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучший режиссер в опере» за спектакль «Чаадский», поставленный в «Геликон-опере». Награду за режиссера, находящегося сейчас под домашним арестом, получал продюсер спектакля Павел Каплевич. «Огромная благодарность театральному сообществу, которое так поддерживает Кирилла - сказал Каплевич. – Хочу верить, что справедливость восторжествует, Кирилл, мы с тобой» (цитата по ТАСС). Кроме того, специальную премию жюри драматического театра получил коллектив «Гоголь-центра». Театр отмечен «за создание творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности».

Серебренников был представлен в двух номинациях. Кроме оперной, он претендовал на награду за спектакль «Ахматова. Поэма без героя», поставленный в «Гоголь-центре». Алла Демидова, сыгравшая в «Ахматова. Поэма без героя» главную роль, стала лучшей актрисой драмы.

«Чаадский» - опера современного композитора Александра Маноцкова. Постановка совмещает текст комедии Грибоедова «Горе от ума» и высказывания пессимиста Петра Чаадаева. Главная находка «Чаадского» – артисты поют не с планшета, а со столешниц, которые всю дорогу, меся ногами землю, таскают на руках крепкие такелажники, в программке неловко названные «атлантами». С одной стороны, они символизируют вечное рабство русского народа. С другой стороны – русский народ непрост и чумазые грузчики смахивают на подручных палача, таскающих персонажей оперы в пыточную, на которую похож дом современного Фамусова в оформлении Алексея Трегубова. На женскую половину зала атланты производят брутальное впечатление, из их числа возникает и всецело голый буфетчик Петруша (художник по костюмам – сам Кирилл Серебренников), которого горничная Лиза споласкивает из душа и выбирает лирическим героем.

Вручение наград прошло на Новой сцене Большого театра.

Среди других лауреатов «Маски» – «Сюита в белом» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (лучший балетный спектакль, «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Театра на Таганке (лучшая оперетта/мюзикл, мужская роль и режиссерская работа), «Билли Бадд» Большого театра (лучшая опера), «Страх любовь отчаянье» Малого драматического театра – Театра Европы под руководством Льва Додина (драматический спектакль большой формы). Юрий Бутусов награжден за «Дядю Ваню» (поставлен в театре имени Ленсовета) как лучший режиссер драмы, а Теодор Курентзис удостоился награды за лучшую работу дирижера в балете и современном танце («Золушка» в Театре оперы и балета имени Чайковского, Пермь).