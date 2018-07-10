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В Италии умер один из основателей модного дома Benetton

В Италии в возрасте 74 лет скончался один из основателей модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон, передают RAI и WWD.

Карло Бенеттон был младшим из братьев Бенеттонов, основавших одноименный бренд. Он умер в городе Тревизо (Венеция) после продолжительной болезни.

У Карло Беннеттона осталось четверо детей. В компании он занимал пост вице-президента.