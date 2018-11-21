Акционеры не хотят платить топ-менеджерам
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Чрезмерные вознаграждения топ-менеджеров становятся предметом все более пристального внимания в Европе, а инвесторы протестуют против больших выплат и голосуют против переизбрания в советы директоров тех представителей, которые прежде одобряли огромные бонусы правлению компании и не собираются менять свое отношение в будущем.
Компания Georgeson, специализирующаяся на управленческом и акционерном консалтинге, подготовила доклад, из которого следует, что в этом году в Италии более чем на половине ежегодных собраний как минимум каждый 10-й акционер голосовал против утверждения предложенных выплат топ-менеджерам, – это на 20% больше, чем в 2017 г.
В сотне крупнейших британских корпораций, входящих в индекс FTSE 100, количество случаев, когда акционеры на годовых собраниях возражали против выплат менеджменту, выросло в этом году на 39%. В Нидерландах в 22% крупнейших компаниях против предложенных вознаграждений проголосовал как минимум один акционер из 10 – вдвое больше, чем в 2017 г.
Количество случаев протеста акционеров растет по мере того, как политики и широкая публика продолжают критиковать высокие вознаграждения гендиректоров. Недавно после долгих споров о выплате бонуса в 75 млн фунтов был вынужден уйти в отставку гендиректор британской строительной компании Persimmon Джефф Фэйрберн.
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