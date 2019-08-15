Как бывший закупщик «Сибура» уговорил 5000 директоров

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Илье Биндюку приходится тратить много времени, чтобы уговорить предприятия нанять фрилансеров Евгений Разумный / Ведомости

32-летний Илья Биндюк всегда любил заводить деловые знакомства. После окончания вуза он работал в компании «Сибур» экспертом по закупкам нефтехимического сырья. Во время работы Биндюк получил МВА по логистике и управлению цепями поставок. Пришлось даже кредит в Сбербанке брать, обучение стоило 680 000 руб., вспоминает Биндюк. Он участвовал в конференциях по логистике, общался с коллегами – закупщиками и консультантами. «У нас образовалось целое сообщество, в основном состоявшее из выходцев из KPMG, EY, PwC», – рассказывает он. Кому-то в голову пришла идея сделать в России похожую на Uber площадку, на которой бы предприятия-заказчики находили внештатных консультантов по управлению. В мире подобных площадок много, самые известные – британская MBA&Co (TalMix), американские GLG, Guidepoint и Catalant. Американская Catalant, основанная в 2013 г., объединяет 31 000 экспертов и имеет оборот $100 млн в год. Но получилось совсем не так, как в Америке.

Фрилансер-неудачник

В 2014 г. Биндюк уволился со службы. С партнерами они собрали 1 млн руб. и потратили его на запуск интернет-платформы и на конференцию, на которой объявили о создании фриланс-платформы и призвали консультантов обмениваться проектами. Летом 2014 г. они объездили заводы в Московской области, убеждали не нанимать «большую четверку» за 3 млн руб. в месяц, а пригласить выходцев из «большой четверки», которые не хуже разработают стратегию – и втрое дешевле. Но предприятия предпочитали проверенных консультантов. Они говорили: фрилансеры – это неудачники, которых никто не берет в штат. Тогда Биндюк предложил изменить идею – создать отраслевую платформу Expert Me, на которой будут не консультанты, а специалисты из бизнеса. И в начале 2015 г. он остался один – все остальные инициаторы охладели к проекту.