Чем сервисы а-ля Uber полезны белым воротничкам
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Когда Роб Бидерман и Пэт Петитти в 2013 г. начинали учебу в Harvard Business School, каждый студент получил $5000 на запуск собственного микробизнеса. Многие взялись за выпуск футболок или разработку ПО, вспоминает Петитти, но у него были другие планы: проверить, применима ли экономическая модель совместного потребления, эффективная для водителей и курьеров, к квалифицированным офисным сотрудникам.
Петитти, которому сейчас 35 лет, раньше работал в консалтинге и вспоминает об этой отрасли как о «крайне неэффективной». 32-летний Бидерман – бывший сотрудник инвестфонда, часто помогавший отцу с его небольшим бизнесом. Вместе они создали онлайн-платформу, связывающую консультантов-фрилансеров и компании, которые ранее, возможно, никогда не смогли бы нанять обладателей степени MBA, и назвали ее Hourly Nerd.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}