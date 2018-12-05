Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4710 от 05.12.2018 под заголовком: Uber для белых воротничков

Чем сервисы а-ля Uber полезны белым воротничкам

Модель экономики совместного потребления подходит не только таксистам, курьерам и ремонтникам
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Когда Роб Бидерман и Пэт Петитти в 2013 г. начинали учебу в Harvard Business School, каждый студент получил $5000 на запуск собственного микробизнеса. Многие взялись за выпуск футболок или разработку ПО, вспоминает Петитти, но у него были другие планы: проверить, применима ли экономическая модель совместного потребления, эффективная для водителей и курьеров, к квалифицированным офисным сотрудникам.

Петитти, которому сейчас 35 лет, раньше работал в консалтинге и вспоминает об этой отрасли как о «крайне неэффективной». 32-летний Бидерман – бывший сотрудник инвестфонда, часто помогавший отцу с его небольшим бизнесом. Вместе они создали онлайн-платформу, связывающую консультантов-фрилансеров и компании, которые ранее, возможно, никогда не смогли бы нанять обладателей степени MBA, и назвали ее Hourly Nerd.

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