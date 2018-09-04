Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4646 от 05.09.2018 под заголовком: Санджеи Дастур: Skip – первыйв Америке разрешенныйпрокат электросамокатов

В чем молодой стартап оказался сильнее Uber

Американский стартап Skip получил эксклюзивные права на прокат электросамокатов в Сан-Франциско, обойдя именитые компании
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В Америке бум электросамокатов. Простейшее в управлении транспортное средство взялись продвигать технологичные компании. Бизнес проката электросамокатов развивают и мэтры, такие как Uber и Lyft, и молодые стартапы.

С начала года, как сообщает Business Insider, в Сан-Франциско стали работать сразу три стартапа – Bird, LimeBikes и Spin, которые втроем привлекли от инвесторов на экспансию в США $225 млн. Bird всего 16 месяцев, а она оценивается инвесторами в $2 млрд, Lime исполнилось 20 месяцев, а ее оценка – $1,1 млрд. Они стали «единорогами» быстрее любого другого стартапа в истории Америки, уверяет PitchBook. Но эксклюзивное право проката электросамокатов в Сан-Франциско получили не они и не Uber с Lyft. На прошлой неделе власти Сан-Франциско объявили, что из 12 подавших заявки компаний они выбрали Scoot и Skip, эксклюзивные права закреплены за ними на год. Сначала они могут эксплуатировать по 625 электросамокатов каждая, через шесть месяцев парк можно будет увеличить вдвое.

Scoot и Skip – небольшие стартапы, на двоих они привлекли менее $50 млн инвестиций, утверждает WSJ. Первый специализируется на прокате электромопедов в Сан-Франциско (США) и электровелосипедов в Барселоне (Испания), в Сан-Франциско ее электросамокаты должны появиться только с октября. А вот Skip, которому не исполнилось и года, с самого начала занимается прокатом именно электросамокатов в Вашингтоне, Портленде и Сан-Франциско.

Основатель Skip Санджей Дастур заявил TechCrunch: «Мы первый разрешенный прокат электросамокатов [без использования станций подзарядки]. Мы работаем с городами при развертывании своей сети, делимся с ними данными и взаимодействуем с местным сообществом».

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