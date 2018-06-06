Как из-за чемпионата мира по футболу изменились правила миграционного учета
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Из-за чемпионата мира по футболу с 25 мая 2018 г. на два месяца введены новые правила миграционного учета. Изменения касаются не только туристов, но и иностранных граждан, прибывающих в Россию на работу или в командировку. Под требование попадают все иностранные граждане. Исключение сделано лишь тем, кто участвует в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры), и персоналу FIFA и ее дочерних организаций.
Работодателям придется менять алгоритм работы. Типичный случай: строительная компания наняла мигрантов больше года назад, но не поставила на учет трех иностранных граждан. Теперь работодателю придется срочно решать, что делать. Прежде можно было бы уведомить по факту и заплатить штраф, но сейчас возможны осложнения.
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