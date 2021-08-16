Каких сотрудников не касается обязательная вакцинацияИ что делать нанимателю, если сотрудник продолжает работать несмотря на отстранение от работы
Служащий крупной торговой компании отказался делать прививку. Он не смог объяснить свой отказ объективными причинами, и наниматель отстранил его от работы. Тем не менее этот служащий продолжает приходить в офис, выполнять свои обязанности, писать письма коллегам и т. д. Хотя по графику он должен находиться в ежегодном отпуске. Это лишь один из многих случаев, связанных с вакцинацией, которые могут поставить работодателей в тупик. Что делать работодателю и о чем он должен помнить, предлагая сотрудникам сделать прививку?
Отстранить от работы сотрудника означает не допускать его к ней. А значит, выполнение трудовых обязанностей в это время недопустимо и противоречит закону. Поэтому у компании есть несколько вариантов действий. Первый – не допускать человека в офис, используя законные меры: не пускать на территорию, исключить возможность выполнять обязанности – например, заблокировать компьютер, не платить за работу в эти дни и соответствующим образом отметить их в табеле учета. Еще лучше потребовать от сотрудника дополнительных объяснений, почему он не соблюдает приказ и ходит на работу. Другой вариант – оплатить отработанные дни, а затем не пускать в офис. Наконец, наниматель может перевести сотрудника на удаленный режим.