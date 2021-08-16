Отстранить от работы сотрудника означает не допускать его к ней. А значит, выполнение трудовых обязанностей в это время недопустимо и противоречит закону. Поэтому у компании есть несколько вариантов действий. Первый – не допускать человека в офис, используя законные меры: не пускать на территорию, исключить возможность выполнять обязанности – например, заблокировать компьютер, не платить за работу в эти дни и соответствующим образом отметить их в табеле учета. Еще лучше потребовать от сотрудника дополнительных объяснений, почему он не соблюдает приказ и ходит на работу. Другой вариант – оплатить отработанные дни, а затем не пускать в офис. Наконец, наниматель может перевести сотрудника на удаленный режим.