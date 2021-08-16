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Каких сотрудников не касается обязательная вакцинация

И что делать нанимателю, если сотрудник продолжает работать несмотря на отстранение от работы
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Служащий крупной торговой компании отказался делать прививку. Он не смог объяснить свой отказ объективными причинами, и наниматель отстранил его от работы. Тем не менее этот служащий продолжает приходить в офис, выполнять свои обязанности, писать письма коллегам и т. д. Хотя по графику он должен находиться в ежегодном отпуске. Это лишь один из многих случаев, связанных с вакцинацией, которые могут поставить работодателей в тупик. Что делать работодателю и о чем он должен помнить, предлагая сотрудникам сделать прививку?

Отстранить от работы сотрудника означает не допускать его к ней. А значит, выполнение трудовых обязанностей в это время недопустимо и противоречит закону. Поэтому у компании есть несколько вариантов действий. Первый – не допускать человека в офис, используя законные меры: не пускать на территорию, исключить возможность выполнять обязанности – например, заблокировать компьютер, не платить за работу в эти дни и соответствующим образом отметить их в табеле учета. Еще лучше потребовать от сотрудника дополнительных объяснений, почему он не соблюдает приказ и ходит на работу. Другой вариант – оплатить отработанные дни, а затем не пускать в офис. Наконец, наниматель может перевести сотрудника на удаленный режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных