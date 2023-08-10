Права на экранизацию новой книги Яны Вагнер «Тоннель» купили до публикации

«Как часто бывает, «Тоннель» сначала задумывался как сценарий. Это вечная амбиция писателей – написать что-нибудь для кино, и обычно так все и заканчивается: сценарий у писателя никто не берет, и тогда он пишет книгу, которую потом в сценарий превращают другие люди. И часто совсем иначе, чем ему представлялось. Но в общем я рада – уж по крайней мере в книге я сделала все так, как хотела, в кино у меня такой возможности точно бы не было», – рассказала писательница.