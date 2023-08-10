Права на экранизацию новой книги Яны Вагнер «Тоннель» купили до публикации

Права на экранизацию новой книги Яны Вагнер «Тоннель» купили до публикацииРоман-катастрофа выйдет до конца 2023 года в «Редакции Елены Шубиной»
Права на экранизацию романа «Тоннель» Яны Вагнер были проданы еще до публикации романа. Об этом автор рассказала в интервью «Ведомостям». Продюсера, состав творческой группы, предполагаемую дату релиза, а также будет это сериал или фильм, писательница не раскрыла.
«Сценария еще нет, насколько я знаю. Это чуть ли не самое сложное оказалось – хороший сценарий, и попытки успехом пока не увенчались. А, с другой стороны, и роман я тоже еще не закончила, так что здесь мы по крайней мере квиты», – пояснила Вагнер.
Над книгой «Тоннель», которая должна выйти до конца 2023 г. в «Редакции Елены Шубиной» (РЕШ, импринт холдинга «Эксмо-АСТ») автор работает уже пятый год. Жанр сама Вагнер определила как «роман-катастрофа». По сюжету, сотни человек оказываются заперты в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой. Действие разворачивается в течение одних суток.
«Как часто бывает, «Тоннель» сначала задумывался как сценарий. Это вечная амбиция писателей – написать что-нибудь для кино, и обычно так все и заканчивается: сценарий у писателя никто не берет, и тогда он пишет книгу, которую потом в сценарий превращают другие люди. И часто совсем иначе, чем ему представлялось. Но в общем я рада – уж по крайней мере в книге я сделала все так, как хотела, в кино у меня такой возможности точно бы не было», – рассказала писательница.
Права на экранизацию «Тоннеля» были куплены после выхода первого сезона сериала «Эпидемия» (2019 г.), который снят по мотивам дебютного романа Вагнер «Вонгозеро» (2011 г.). Проект – международное название To the lake – был добавлен Netflix в линейку Originals и по итогам 2020 г. попал в топ-10 самых популярных неанглоязычных сериалов платформы (8-е место).
После успеха «Эпидемии» были проданы права также и на последнюю опубликованную книгу Вагнер – детективный триллер «Кто не спрятался» (кто их приобрел, пока не раскрывается), который вышел в РЕШ в 2017 г. и разошелся тиражом в 63 000 экземпляров. В импринте также были переизданы два первых романа писательницы. Было продано 46 000 экземпляров «Вонгозера», «Живых людей» – 45 000.
Писательница предположила, что скорых премьер ожидать вряд ли стоит: «Фильмов, как видите, пока не появилось, и вовсе не факт, что они появятся в ближайшее время. Русское кино очень долго запрягает и не всегда едет. Но тут я уже фаталист, в случае с «Вонгозером» тоже прошло лет семь. Годами с нетерпением ждать премьеры – только нервы себе портить».
Российские продюсеры все чаще покупают права на потенциальные хиты еще до публикации (готовые рукописи, находящиеся в редактуре), в том числе у начинающих писателей. Так, в 2023 г. еще до выхода были проданы права на дебютную книгу Даниэля Бергера «О нечисти и не только». А также на роман «Последний день лета» журналиста Андрея Подшибякина, для которого это второй опыт в художественной прозе.
Интерес к покупке киноправ на еще не написанные романы встречается реже. Из немногих примеров такого рода – романы Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Ненастье», «Пищеблок», «Сердце пармы»). Как рассказывал в июне 2021 г. «Ведомостям» совладелец продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов, экранизации книг Иванова имели успех, и «продюсеры ждут его произведений». Переговоры о покупке прав на «Пищеблок», по его словам, велись еще на этапе написания рукописи.
Как заявляла ранее продюсер Иванова Юлия Зайцева, кинокомпании проявили интерес к «Бронепароходам», его последней книге (вышла в 2023 г.), когда та еще находилась в работе. О том, принял ли писатель в итоге чье-то предложение, пока не объявлялось.