Продюсер «Т-34» снимает фэнтези по сказу Бажова «Хозяйка Медной горы»В перспективе фильм может стать началом франшизы по мотивам уральского фольклора
Кинокомпания «Марс медиа» (известна по сериалу «Чики», фильмам «Аритмия», «Т-34», «Мира» и т. д.) снимет семейное фэнтези по сказу Павла Бажова «Хозяйка Медной горы». Права на экранизацию уже выкуплены у наследников писателя. Об этом рассказал «Ведомостям» основатель кинокомпании Рубен Дишдишян. Деталей сделки по покупке прав продюсер не раскрыл.
Сценарий, как уточнил он, сейчас пишет Екатерина Мавроматис (фильмы «Мира», «Пальма»), старт съемок запланирован на 2024 г. Дистрибутором картины выступит компания «Атмосфера кино», которую Дишдишян основал в 2022 г. вместе топ-менеджментом российского офиса Universal Pictures.
Как подчеркнул продюсер, первый фильм положит начало целой серии фэнтези по мотивам уральского фольклора. «Сначала мы расскажем историю Хозяйки Медной горы и затем будем думать, как создать вселенную Урала, развивая линии других персонажей сказов Бажова», – пояснил он.
«Хозяйка Медной горы» – один из самых известных сказов Павла Бажова по мотивам уральского фольклора. Его произведения неоднократно экранизировались как в игровом кино («Каменный цветок» в 1946 г.: в роли Хозяйки – Тамара Макарова), так и в анимации («Серебряное копытце», «Горный мастер» и др.). Сюжетные линии бажовских сказов были использованы и в семейном фэнтези «Книга мастеров» (2009 г.) – это первый фильм российского офиса Disney.
По сюжету «Хозяйки Медной горы», юная барская дочь Катя влюблена в простого камнереза Данилу. Чтобы задобрить отца и получить его согласие на неравный брак, Катя уговаривает Данилу пойти на сделку с могущественной владычицей местных земель – Хозяйкой Медной горы. Данила соглашается, однако вскоре пропадает без вести. Кате предстоит не только отыскать возлюбленного, встретив на своем пути самых разных магических существ, но и узнать тайну своего рождения.
Бюджет первого фильма, по словам Дишдишяна, - «как у большого фэнтезийного блокбастера». Но конкретных цифр он приводить не стал. В среднем производственный бюджет больших фэнтезийных фильмов начинается от 500 млн руб., рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера крупных продюсерских компаний.
«Хозяйка Медной горы» – не единственный проект-экранизация в портфеле «Марс медиа». Сейчас идет постпродакшн экранизации романа «Мастер и Маргарита» стоимостью порядка 1 млрд руб. Релиз, как рассказывал в марте Дишдишян в интервью «Ведомостям», запланирован на осень 2023 г. — зиму 2024 г.
Первым успешным семейным блокбастером в жанре фэнтези/сказки в России стал «Последний богатырь» (2017 г.), который при бюджете в 350 млн руб. собрал 1,6 млрд руб. (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино). Фильм два месяца носил титул самого кассового российского фильма, уступив его затем спортивной драме «Движение вверх» (итоговые сборы – 2,95 млрд руб.). Вторая и третья часть франшизы «Последний богатырь» снимались параллельно (с совокупным бюджетом в 1 млрд руб.) и собрали более 2 млрд руб. каждая. Экранизация сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» (2021 г.), стоившая более 820 млн руб., смогла заработать почти 1,2 млрд руб. Наконец, новая версия приключений Чебурашки (персонажа сказок Эдуарда Успенского и советских мультфильмов) при бюджете в 850 млн руб. смогла заработать в 2023 г. рекордную для российского кинопроката сумму в 6,7 млрд руб.
До конца года должна выйти еще одна сказка для семейной аудитории – «По щучьему велению» кинокомпании СТВ (релиз – 26 октября; на питчинге Фонда кино продюсеры заявили бюджет в 980 млн руб.). В производстве находятся экранизации детской литературы или ремейки советской классики – «Сто лет тому вперед», «Волшебник Изумрудного города», «Бременские музыканты», «Огниво», «Летучий корабль», а также спин-офф «Последнего богатыря» – «Первый богатырь».
У сказа «Хозяйка Медной горы», с одной стороны, нет антирейтинга, что могло бы помешать сборам, с другой же – нет и широкой фанатской аудитории, для которой сама книга могла бы стать мотивацией для похода в кино, говорит руководитель исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов.
«Поэтому задача создателей экранизации сказа Бажова – «перезагрузить» это произведение, сделать его интересным и актуальным для современного зрителя. «Марс медиа» обладает творческим потенциалом для того, чтобы сделать большой фильм. Именно в формате блокбастера эта история могла бы и должна быть реализована для привлечения максимально широкой аудитории», – резюмировал эксперт.
В случае с экранизацией фэнтези – производственный бюджет является одним из ключевых факторов, соглашается с Ивановым главный редактор «Кино-театр.ру» Жан Просянов. К примеру, говорит эксперт, «Дозоры» Сергея Лукьяненко были сняты как блокбастеры и имели большой успех, в то время как «Черновик» в прокате не окупился. При производственном бюджете в 200 млн руб. сборы фильма, вышедшего в прокат в мае 2018 г., составили 187 млн руб.
Придать актуальность произведениям Бажова, как считает Просянов, можно было бы при помощи музыкального сопровождения – доверить написание музыки или взять за основу существующие произведения группы «Чайф», которая прочно ассоциируется с Уралом.