Продюсер «Т-34» снимает фэнтези по сказу Бажова «Хозяйка Медной горы»

Первым успешным семейным блокбастером в жанре фэнтези/сказки в России стал «Последний богатырь» (2017 г.), который при бюджете в 350 млн руб. собрал 1,6 млрд руб. (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино). Фильм два месяца носил титул самого кассового российского фильма, уступив его затем спортивной драме «Движение вверх» (итоговые сборы – 2,95 млрд руб.). Вторая и третья часть франшизы «Последний богатырь» снимались параллельно (с совокупным бюджетом в 1 млрд руб.) и собрали более 2 млрд руб. каждая. Экранизация сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» (2021 г.), стоившая более 820 млн руб., смогла заработать почти 1,2 млрд руб. Наконец, новая версия приключений Чебурашки (персонажа сказок Эдуарда Успенского и советских мультфильмов) при бюджете в 850 млн руб. смогла заработать в 2023 г. рекордную для российского кинопроката сумму в 6,7 млрд руб.