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Издательская группа «Альпина» запустила подписной сервис цифровых книг

Новому сервису будет сложно конкурировать с действующими игроками, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Freepik

Издательская группа «Альпина» запустила собственный сервис цифровых книг «Альпина.Плюс», основной моделью монетизации которого станет подписка, рассказал «Ведомостям» директор по продуктам корпоративной библиотеки холдинга Alpina Digital Жемал Хамидун. Инвестиции в запуск проекта, по его словам, составят порядка 30 млн руб., но ожидаемые сроки их окупаемости Хамидун не раскрыл.

На текущий момент сервис работает в тестовом формате, стоимость месячной подписки составляет 490 руб., годовой – 3990 руб. За эти деньги подписчику доступно более 9000 электронных и аудиокниг и свыше 800 текстовых и аудиосаммари (краткое изложение ключевых идей книги). Кроме того, на платформе представлен контент для развития soft skills (общие умения, необходимые для развития в любой профессии): мини-курсы по книгам, записи вебинаров с авторами, статьи от экспертов и т. д. При этом все цифровые книги издательской группы, которые сейчас включены в портфель «Альпина.Плюса», также доступны на других сервисах цифровых книг – в подписке («Литрес», «Букмейт», «Строки») или по транзакционной модели («Литрес», «Строки»), уточнил Хамидун. В будущем «Альпина» планирует дистрибутировать часть новых тайтлов в электронном и аудиоформате в своем сервисе на эксклюзивных условиях, также добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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