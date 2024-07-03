Издательская группа «Альпина» запустила подписной сервис цифровых книг

На текущий момент сервис работает в тестовом формате, стоимость месячной подписки составляет 490 руб., годовой – 3990 руб. За эти деньги подписчику доступно более 9000 электронных и аудиокниг и свыше 800 текстовых и аудиосаммари (краткое изложение ключевых идей книги). Кроме того, на платформе представлен контент для развития soft skills (общие умения, необходимые для развития в любой профессии): мини-курсы по книгам, записи вебинаров с авторами, статьи от экспертов и т. д. При этом все цифровые книги издательской группы, которые сейчас включены в портфель «Альпина.Плюса», также доступны на других сервисах цифровых книг – в подписке («Литрес», «Букмейт», «Строки») или по транзакционной модели («Литрес», «Строки»), уточнил Хамидун. В будущем «Альпина» планирует дистрибутировать часть новых тайтлов в электронном и аудиоформате в своем сервисе на эксклюзивных условиях, также добавил он.