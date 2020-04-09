Кинокомпании просят включить свой бизнес в список наиболее пострадавших от вируса

Ассоциация кинодистрибуторов (АКД), объединяющая крупнейшие кинопрокатные компании России, обратилась к правительству с просьбой включить киноотрасль в число наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо направлено премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой 8 апреля («Ведомости» ознакомились с его копией). Ассоциация объединяет местные подразделения Disney, Sony Pictures, Universal Pictures, а также «Централ партнершип», «Каро премьер», «Наше кино», на которые в совокупности приходится 85% сборов фильмов в России. Прокатные компании выступают как посредники между создателями фильмов и кинотеатров – договариваются о датах премьер, числе сеансов, отвечают за продвижение фильмов и т. д. Подлинность письма АКД «Ведомостям» подтвердил гендиректор «Каро премьер» Алексей Рязанцев и топ-менеджер другой прокатной компании.