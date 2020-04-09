Кинокомпании просят включить свой бизнес в список наиболее пострадавших от вируса
Ассоциация кинодистрибуторов (АКД), объединяющая крупнейшие кинопрокатные компании России, обратилась к правительству с просьбой включить киноотрасль в число наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо направлено премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой 8 апреля («Ведомости» ознакомились с его копией). Ассоциация объединяет местные подразделения Disney, Sony Pictures, Universal Pictures, а также «Централ партнершип», «Каро премьер», «Наше кино», на которые в совокупности приходится 85% сборов фильмов в России. Прокатные компании выступают как посредники между создателями фильмов и кинотеатров – договариваются о датах премьер, числе сеансов, отвечают за продвижение фильмов и т. д. Подлинность письма АКД «Ведомостям» подтвердил гендиректор «Каро премьер» Алексей Рязанцев и топ-менеджер другой прокатной компании.
Меры поддержки бизнеса, которые сейчас рассматриваются в правительстве, могут быть не распространены на крупнейшие кинопрокатные компании в силу того, что компании – члены ассоциации не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, поддержка которого была определена как приоритет российскими властями, опасаются члены АКД.
«Вне зависимости от размера компании абсолютно все субъекты кинотеатральной дистрибуции, а также смежных отраслей – кинопроизводства и кинопоказа – пострадали в текущей ситуации в полном объеме», – говорится в письме Мишустину.
В числе мер, которые могли бы помочь выжить индустрии кино в критической ситуации, как считают члены АКД, могли бы стать: снижение налоговой нагрузки на бизнес, льготное кредитование проектов, сокращение количества контрольных мероприятий со стороны госорганов и прочие меры, которые предлагаются правительством для поддержки отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.
Данные меры впоследствии помогут гораздо быстрее и эффективнее восстановить индустрию кинопроката России и, соответственно, будут способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет, отмечают в своем обращении к премьеру кинодистрибуторы.
В 2019 г. российский рынок кинопроката, по данным государственного Фонда кино, вырос на 10,3% до 55,4 млрд руб.