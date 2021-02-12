Суд отклонил иск «ВКонтакте» о запрете сбора данных пользователей

По данным агентства, в иске копания потребовала признать извлечение и использование информации о пользователях нарушением ее прав на базы данных, а также запретить такое использование в будущем. При этом также требовалось уничтожить ранее извлеченные данные и взыскать с ответчика 1 рубль.