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Суд отклонил иск «ВКонтакте» о запрете сбора данных пользователей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «ВКонтакте», в котором требовалось запретить компании «Дабл» (бренд Double Data) извлекать из соцсети персональную информацию пользователей, сообщает «РИА Новости».

«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует агентство судью.

По данным агентства, в иске копания потребовала признать извлечение и использование информации о пользователях нарушением ее прав на базы данных, а также запретить такое использование в будущем. При этом также требовалось уничтожить ранее извлеченные данные и взыскать с ответчика 1 рубль.

«Прецедент состоит в том, что речь идет об обработке общедоступной информации, опубликованной в интернете», — отмечает агентство.

Иск был подан в январе 2017 г. Тогда администрация «ВКонтакте» узнала, что ООО «Дабл» предлагает услуги по поиску и анализу данных пользователей соцсетей для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков банков.

Соцсеть, комментируя решение суда, заявила, что продолжает считать, что действия Double Data нарушают ее права и права пользователей «ВКонтакте». «Мы будем обжаловать данное решение», — подчеркнули в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных