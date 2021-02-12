Суд отклонил иск «ВКонтакте» о запрете сбора данных пользователей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «ВКонтакте», в котором требовалось запретить компании «Дабл» (бренд Double Data) извлекать из соцсети персональную информацию пользователей, сообщает «РИА Новости».
«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует агентство судью.
По данным агентства, в иске копания потребовала признать извлечение и использование информации о пользователях нарушением ее прав на базы данных, а также запретить такое использование в будущем. При этом также требовалось уничтожить ранее извлеченные данные и взыскать с ответчика 1 рубль.
«Прецедент состоит в том, что речь идет об обработке общедоступной информации, опубликованной в интернете», — отмечает агентство.
Иск был подан в январе 2017 г. Тогда администрация «ВКонтакте» узнала, что ООО «Дабл» предлагает услуги по поиску и анализу данных пользователей соцсетей для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков банков.
Соцсеть, комментируя решение суда, заявила, что продолжает считать, что действия Double Data нарушают ее права и права пользователей «ВКонтакте». «Мы будем обжаловать данное решение», — подчеркнули в компании.