Бывший топ-менеджер ВГТРК назначен управляющим директором «Русской медиагруппы»
Управляющим директором радиохолдинга «Русская медиагруппа» назначен Дмитрий Медников, ранее занимавший руководящие позиции во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), сообщили «Ведомостям» в компании.
Медников будет курировать коммерцию и маркетинг, а также запуск новых цифровых форматов и сервисов, уточнили в «Русской медиагруппе». «В его ведении будут находиться вопросы формирования и реализации стратегии развития медиабизнеса, направленной на долгосрочное увеличение доли рынка, доходов и влияния на музыкальную индустрию», – говорится в сообщении компании.
Дмитрий Медников подтвердил «Ведомостям» свое назначение, отметив, что «Русская медиагруппа» имеет возможность войти в число самых быстрорастущих российских медиакомпаний. «Современный формат подразумевает присутствие радиоконтента не только на принимающихся радиоустройствах, но и на других сервисах – мобильных и цифровых платформах. В зону моей ответственности будет входить медиабизнес и улучшение его показателей во всех средах вещания, включая мобильные и цифровые платформы», – рассказал он «Ведомостям».
Новым генеральным директором «Русской медиагруппы» назначена Любовь Маляревская, сообщили в пресс-службе компании. С 2015 г. она занимала в холдинге должность заместителя гендиректора по экономике и финансам, отвечая за финансовую и операционную деятельность группы компаний.
С 2015 года гендиректором «Русской медиагруппы» являлся Роман Саркисов. В радиохолдинге не уточнили, покинет ли он компанию. Сам Саркисов не стал отвечать на вопрос, остается ли он в «Русской медиагруппе» или уходит.
Одновременно с кадровыми перестановками в совете директоров радиохолдинга появился представитель Сбербанка. Директор по развитию нового бизнеса «Сбермаркетинг» Гавриил Гордеев принял предложение войти в состав совета директоров «Русской медиагруппы», говорится в сообщении компании. Гордеев будет курировать вопросы взаимодействия с индустриальными партнерами, а также реализацию специальных проектов, уточнили в компании.
Ранее Медников занимал должности главного редактора канала «Вести 24» («Россия 24»), главного редактора телеканала «Россия 2», в 2009 г. стал заместителем гендиректора ВГТРК. В сентябре 2018 г. Медников покинул холдинг, чтобы заняться венчурным бизнесом. Он возглавил инвестиционный фонд «Эквити-Алгоритм», специализирующийся на проектах, связанных с новыми экологическими технологиями.
«Русская медиагруппа» объединяет пять радиостанций: «Русское радио», «Хит FM», Maximum, DFM и «Радио Monte Carlo», а также телеканал Ru.TV. По собственным данным компании, суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет более 33,3 млн слушателей ежемесячно. У телеканала RU.TV 41,7 млн телезрителей по всей России. По данным Mediascope, суточная аудитория станций «Русской медиагруппы» составила 12,8 млн человек в апреле-сентябре 2020 г. (Radio Index, города с населением от 100 тыс. человек).