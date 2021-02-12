Бывший топ-менеджер ВГТРК назначен управляющим директором «Русской медиагруппы»

Дмитрий Медников подтвердил «Ведомостям» свое назначение, отметив, что «Русская медиагруппа» имеет возможность войти в число самых быстрорастущих российских медиакомпаний. «Современный формат подразумевает присутствие радиоконтента не только на принимающихся радиоустройствах, но и на других сервисах – мобильных и цифровых платформах. В зону моей ответственности будет входить медиабизнес и улучшение его показателей во всех средах вещания, включая мобильные и цифровые платформы», – рассказал он «Ведомостям».