Роскомнадзор снял блокировку с сайта для художников Deviantart

Решение о блокировке было принято на основании статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ранее в Роскомнадзоре сообщили «Ведомостям», что с 2019 г. направили администрации ресурса 145 требований удалить размещенный там запрещенный контент. На данный момент Deviantart доступен пользователям на территории России.