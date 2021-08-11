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Роскомнадзор снял блокировку с сайта для художников Deviantart

Ведомости

Роскомнадзор снял блокировку с сайта для художников, фотографов и иллюстраторов Deviantart после того, как администрация ресурса удалила оттуда запрещенный контент, сообщается на сайте ведомства.

«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Deviantart 3 августа. Основанием для блокировки стало то, что ресурс вовремя не исполнил требование по удалению детской порнографии, нацистской символики, объявлений о продаже наркотиков и материалов, демонстрирующих способы совершения суицида и призывающих к нему.

Решение о блокировке было принято на основании статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ранее в Роскомнадзоре сообщили «Ведомостям», что с 2019 г. направили администрации ресурса 145 требований удалить размещенный там запрещенный контент. На данный момент Deviantart доступен пользователям на территории России.

Ранее по теме: Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для художников Deviantart

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных