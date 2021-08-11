Роскомнадзор снял блокировку с сайта для художников Deviantart
Роскомнадзор снял блокировку с сайта для художников, фотографов и иллюстраторов Deviantart после того, как администрация ресурса удалила оттуда запрещенный контент, сообщается на сайте ведомства.
«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме», — говорится в сообщении.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Deviantart 3 августа. Основанием для блокировки стало то, что ресурс вовремя не исполнил требование по удалению детской порнографии, нацистской символики, объявлений о продаже наркотиков и материалов, демонстрирующих способы совершения суицида и призывающих к нему.
Решение о блокировке было принято на основании статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ранее в Роскомнадзоре сообщили «Ведомостям», что с 2019 г. направили администрации ресурса 145 требований удалить размещенный там запрещенный контент. На данный момент Deviantart доступен пользователям на территории России.