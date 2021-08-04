Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для художников Deviantart

По данным сервиса регулятора по проверке ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, решение было принято на основании статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с ней заблокированы могут быть информационные ресурсы, распространяющие порнографический контент с участием несовершеннолетних, сведения о способах приготовления и употребления наркотических и подобных им веществ, информацию о том, как совершить самоубийство, данные о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, сведения, нарушающие закон об азартных играх и лотереях, предложения о продаже спиртосодержащей продукции или лекарств через интернет, а также склоняющие детей к противоправным действиям, которые влекут угрозу жизни и здоровью людей.