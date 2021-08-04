Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для художников Deviantart
Роскомнадзор 3 августа ограничил доступ к сайту Deviantart — порталу для художников, фотографов, иллюстраторов и писателей, сообщили «Ведомостям» в пресс-служба регулятора.
В ведомстве пояснили, что с 2019 г. направили администрации ресурса 145 требований удалить размещенные там запрещенные материалы. Речь идет, в частности, о материалах, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.
«Администрация ресурса Deviantart проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту», — пояснили в Роскомнадзоре.
По данным сервиса регулятора по проверке ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, решение было принято на основании статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с ней заблокированы могут быть информационные ресурсы, распространяющие порнографический контент с участием несовершеннолетних, сведения о способах приготовления и употребления наркотических и подобных им веществ, информацию о том, как совершить самоубийство, данные о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, сведения, нарушающие закон об азартных играх и лотереях, предложения о продаже спиртосодержащей продукции или лекарств через интернет, а также склоняющие детей к противоправным действиям, которые влекут угрозу жизни и здоровью людей.
На данный момент сайт Deviantart недоступен. Зайти на него можно только с использованием VPN.