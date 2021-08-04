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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для художников Deviantart

Ведомости

Роскомнадзор 3 августа ограничил доступ к сайту Deviantart — порталу для художников, фотографов, иллюстраторов и писателей, сообщили «Ведомостям» в пресс-служба регулятора.

В ведомстве пояснили, что с 2019 г. направили администрации ресурса 145 требований удалить размещенные там запрещенные материалы. Речь идет, в частности, о материалах, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.

«Администрация ресурса Deviantart проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту», — пояснили в Роскомнадзоре.

По данным сервиса регулятора по проверке ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, решение было принято на основании статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с ней заблокированы могут быть информационные ресурсы, распространяющие порнографический контент с участием несовершеннолетних, сведения о способах приготовления и употребления наркотических и подобных им веществ, информацию о том, как совершить самоубийство, данные о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, сведения, нарушающие закон об азартных играх и лотереях, предложения о продаже спиртосодержащей продукции или лекарств через интернет, а также склоняющие детей к противоправным действиям, которые влекут угрозу жизни и здоровью людей.

На данный момент сайт Deviantart недоступен. Зайти на него можно только с использованием VPN. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных