Экс-офис Sony Pictures в России выиграл очередной суд к дочке киносети Мамута

Параллельно с судами «Контент-клуба» с «Синема парком» Арбитражный суд Москвы рассматривал ответные иски киносети Мамута к экс-представительству голливудского мейджора. Поводом для судебных разбирательств в данном случае стала претензия об упущенной «Синема парком» выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами. Суд удовлетворил два иска киносети и обязал «Контент-клуб» выплатить ей в совокупности 782 млн руб.