Экс-офис Sony Pictures в России выиграл очередной суд к дочке киносети Мамута
Арбитражный суд Москвы поддержал в полном объеме требования ООО «Контент-клуб» (юрлицо бывшего офиса Sony Pictures в России) к ООО «Райзинг стар медиа» (одно из юрлиц крупнейшей в России киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута), рассказал «Ведомостям» представитель кинокомпании. В рамках иска «Контент-клуб» требовал взыскать с ответчика задолженность за прокат фильмов голливудского мейджора. Суд обязал «Райзинг стар медиа» выплатить истцу 126 млн руб. В конце октября этого года суд вынес аналогичное решение и постановил взыскать в пользу «Контент-клуба» с другого юрлица объединенной киносети 471,6 млн руб.
Весной 2022 г. российские киносети перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, писали ранее «Ведомости». В результате у них сформировалась задолженность перед американскими компаниями, в основном – за январь–февраль 2022 г., частично – за декабрь 2021 г.
Параллельно с судами «Контент-клуба» с «Синема парком» Арбитражный суд Москвы рассматривал ответные иски киносети Мамута к экс-представительству голливудского мейджора. Поводом для судебных разбирательств в данном случае стала претензия об упущенной «Синема парком» выгоде, которая возникла после того, как Sony Pictures в 2022 г. перестала предоставлять киносети новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами. Суд удовлетворил два иска киносети и обязал «Контент-клуб» выплатить ей в совокупности 782 млн руб.