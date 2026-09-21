CNN, MS NOW и Politico потребовали вернуть им доступ в Белый дом

Администрация Трампа и ранее ограничивала доступ отдельных СМИ к мероприятиям президента. В феврале 2025 г. Белый дом ограничил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет, после того как агентство отказалось использовать предложенное Трампом название Американский залив вместо Мексиканского залива. В июле того же года Белый дом исключил The Wall Street Journal из пресс-пула, сопровождавшего президента в поездке в Шотландию. Еще в феврале корреспондента ТАСС вывели со встречи Трампа и Владимира Зеленского: в Белом доме объяснили это отсутствием агентства в утвержденном списке СМИ.