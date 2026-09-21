CNN, MS NOW и Politico потребовали вернуть им доступ в Белый дом
CNN, MS NOW и Politico подали иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием восстановить доступ их журналистов в Белый дом. Об этом говорится в совместном заявлении трех американских СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп запретил их журналистам посещать Белый дом.
«Этим утром мы уведомили власти, что подаем иск для защиты наших прав в рамках Первой поправки и отстаивания принципа о том, что правительство не принимает решений о том, что именно пресса сообщает или публикует», – говорится в заявлении, опубликованном CNN. 19 сентября журналистам трех изданий отказали во входе на территорию Белого дома, у некоторых из них изъяли постоянные пропуска.
18 сентября Трамп запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом. Президент объяснил решение тем, что эти СМИ, по его утверждению, распространяют недостоверную информацию. Позднее запрет вступил в силу: корреспондент CNN не смогла пройти через контрольный пункт, а ее пропуск был изъят сотрудником Секретной службы.
Администрация Трампа и ранее ограничивала доступ отдельных СМИ к мероприятиям президента. В феврале 2025 г. Белый дом ограничил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет, после того как агентство отказалось использовать предложенное Трампом название Американский залив вместо Мексиканского залива. В июле того же года Белый дом исключил The Wall Street Journal из пресс-пула, сопровождавшего президента в поездке в Шотландию. Еще в феврале корреспондента ТАСС вывели со встречи Трампа и Владимира Зеленского: в Белом доме объяснили это отсутствием агентства в утвержденном списке СМИ.