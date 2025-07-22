Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трампа в ходе его поездки в Шотландию

17 июля WSJ писала, что в 2003 г. Трамп прислал письмо с нарисованным от руки изображением обнаженной женщины в качестве подарка на 50-й юбилей финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных связях с несовершеннолетними и привлечении их в проституцию. По данным газеты, к рисунку политик добавил подпись: «С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».