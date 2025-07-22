Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трампа в ходе его поездки в Шотландию
Журналисты Wall Street Journal (WSJ) не допущены в пресс-пул, сопровождающий президента США Дональда Трампа во время его предстоящей поездки в Шотландию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит New York Post (NYP).
«13 различных изданий примут участие в пресс-конференции, посвященной поездке президента в Шотландию. Из-за ложных и клеветнических заявлений The Wall Street Journal они не войдут в число 13 изданий, участвующих в пресс-конференции», – заявила Левитт.
17 июля WSJ писала, что в 2003 г. Трамп прислал письмо с нарисованным от руки изображением обнаженной женщины в качестве подарка на 50-й юбилей финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных связях с несовершеннолетними и привлечении их в проституцию. По данным газеты, к рисунку политик добавил подпись: «С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».
19 июля Reuters писал, что Трамп подал в суд на WSJ и ее владельцев на сумму не менее $10 млрд в связи с публикацией о письме американского президента на юбилей Эпштейна.