Трамп через суд потребовал от WSJ $10 млрд из-за публикации о подарке Эпштейну

Президент США Дональд Трамп подал в суд на газету Wall Street Journal (WSJ) и ее владельцев на сумму не менее $10 млрд в связи с публикацией о письме американского президента на 50-й юбилей финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. Об этом пишет Reuters.