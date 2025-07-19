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Трамп через суд потребовал от WSJ $10 млрд из-за публикации о подарке Эпштейну

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Президент США Дональд Трамп подал в суд на газету Wall Street Journal (WSJ) и ее владельцев на сумму не менее $10 млрд в связи с публикацией о письме американского президента на 50-й юбилей финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных связях с несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. Об этом пишет Reuters.

На этой неделе WSJ сообщила, что Трамп в 2003 г. прислал в качестве подарка на 50-й юбилей Эпштейна письмо с нарисованным от руки изображением обнаженной женщины. По данным газеты, к рисунку политик добавил подпись: «С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».

В иске, поданном в федеральный суд Майами, в качестве ответчиков фигурируют бизнесмен Руперт Мердок, генеральный директор News Corp. Роберт Томсон, а также два репортера Wall Street Journal.

«Мы только что подали иск POWERHOUSE против всех, кто причастен к публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой "статьи" в бесполезном "журнале" под названием The Wall Street Journal», – написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что Мердока и остальных ждут «многочасовые» показания по этому делу.

Представитель издательства газеты Dow Jones & Company сообщил, что в компании уверены в точности своих материалов и намерены «решительно защищаться» от любых судебных исков, пишет Reuters. Агентство указывает, что иск Трампа о клевете может сработать, если он докажет, что ответчики знали, что статья ложная, или действовали с «безрассудным пренебрежением к ее достоверности».

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