Мэрия предложила сносное решение

Мэрия обещает и адекватную компенсацию снесенного жилья, и исполнение разных желаний жителей
Максим Стулов / Ведомости
Москва ставит на голосование 4566 пятиэтажек в 85 районах старой Москвы и шести поселениях в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, это в основном панельные дома первого периода индустриального домостроения, а также пятиэтажки, техническое состояние которых признано неудовлетворительным. В перечень, по словам мэра, вошли дома, большая доля жителей которых (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации. Их мнение город выяснял в апреле по телефону. В домах, предложенных к сносу, около 1 млн жителей. Больше всего предлагается снести в районах Кузьминки (272 дома), Перово (217) и Богородское (184).