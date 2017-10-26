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Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: От редакции: Двоемыслие серых

Двоемыслие тени

Как понимать социологию «серых» зарплат

Неформальная занятость в стране растет, однако социологи фиксируют рост неприятия зарплат в конверте. Доля респондентов, отвечающих отрицательно на вопрос «Согласитесь ли вы на работу с серой (черной) зарплатой?», за год выросла с 29 до 38%, показал октябрьский опрос исследовательского центра Superjob. Но это скорее успехи пропаганды, чем экономики.

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