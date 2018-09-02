От редакции
Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Гипноз оправдания

Оправдать государство в Беслане

Спустя 14 лет после трагедии почти две трети россиян считают, что государство сделало для спасения заложников все, что могло
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Все больше людей оправдывают действия властей в трагических эпизодах недавнего прошлого, предпочитая идентифицировать свое коллективное «я» с государством. Это следствие свертывания публичного обсуждения событий, о которых неприятно вспоминать властям, и воздействия пропаганды, настойчиво доказывающей обывателям правоту действий государства и спецслужб.

14 лет назад в Беслане при освобождении захваченных террористами в школе № 1 заложников погибли 335 человек, в том числе 186 детей, а также 10 бойцов спецназа ФСБ и два сотрудника МЧС. Как следует из проведенного накануне годовщины трагедии опроса «Левада-центра», события того сентября сохранились в памяти подавляющего большинства респондентов: о трагедии знают в той или иной степени 93% опрошенных. В 2014 г. на аналогичный опрос ВЦИОМа так же ответили 94% респондентов: тогда «хорошо знали» о захвате заложников 56% респондентов, «что-то слышали» – 38%, а сейчас доли знающих хорошо и в общих чертах почти сравнялись: 48 и 45% соответственно.

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