Оправдать государство в Беслане

Спустя 14 лет после трагедии почти две трети россиян считают, что государство сделало для спасения заложников все, что могло

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Все больше людей оправдывают действия властей в трагических эпизодах недавнего прошлого, предпочитая идентифицировать свое коллективное «я» с государством. Это следствие свертывания публичного обсуждения событий, о которых неприятно вспоминать властям, и воздействия пропаганды, настойчиво доказывающей обывателям правоту действий государства и спецслужб.

14 лет назад в Беслане при освобождении захваченных террористами в школе № 1 заложников погибли 335 человек, в том числе 186 детей, а также 10 бойцов спецназа ФСБ и два сотрудника МЧС. Как следует из проведенного накануне годовщины трагедии опроса «Левада-центра», события того сентября сохранились в памяти подавляющего большинства респондентов: о трагедии знают в той или иной степени 93% опрошенных. В 2014 г. на аналогичный опрос ВЦИОМа так же ответили 94% респондентов: тогда «хорошо знали» о захвате заложников 56% респондентов, «что-то слышали» – 38%, а сейчас доли знающих хорошо и в общих чертах почти сравнялись: 48 и 45% соответственно.