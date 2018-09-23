Как ЦБ открыл Генбанку дорогу в Крым

Теперь спасение банка, которого могло и не быть на полуострове, обходится государству в 20 млрд рублей

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Евгений Разумный / Ведомости

История Генбанка, если рассматривать ее в масштабах страны, началась весной 2014 г., когда Россия присоединила Крым. Маленький, мало у кого на слуху Генбанк внезапно заявил о планах экспансии на полуостров – и оказался одним из первых, кто начал там работать.

Той весной банковская система Крыма лежала в руинах. Банкоматы украинских банков, остановивших работу на полуострове, повсеместно не функционировали, расплатиться картой нигде было нельзя – процессинг тоже встал. Жители Крыма хотели избавиться от гривен и получить рубли, но рублей пока что было не много, поэтому, когда в ресторане ты доставал купюру в 5000 руб., тебе были особенно рады. И сдачу, конечно, давали гривнами – так сказать, по ресторанному обменному курсу (надо отметить, достаточно справедливому). А еще у крымчан зависли сбережения в украинских банках, они хотели получить деньги назад – все ждали, когда заработает Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), дочерняя структура Агентства по страхованию вкладов, которая была ответственна за выплаты компенсаций. Фонду нужны были банки с сетью отделений, чтобы начать платить. А российские банки, особенно крупнейшие, не хотели попадать под санкции.