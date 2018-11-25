Тема дня: Конфликт России и Украины в Черном море
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось
7 материалов по теме
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось 01:39ФСБ ранила украинских моряков. Возбуждено дело о нарушении госграницы
Порошенко поддержал введение военного положения на Украине 02:13
Российские пограничники применили оружие против военных кораблей Украины 01:09
Видео: ФСБ таранит украинский корабль. Видео 02:28
СМИ сообщили о направлении российских боевых самолетов в Керченский пролив 17:08
Все материалы по теме
Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Компания недели Dolce & Gabbana

Почему Dolce & Gabbana может потерять Китай

Незнание национального менталитета дорого обойдется модельерам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Всемирно известный итальянский производитель товаров класса люкс Dolce & Gabbana оказался ввязан в крупнейший скандал в истории мира моды. Все произошло не где-нибудь, а на крупнейшем рынке потребления этих самых люксовых товаров – в Китае.

А начиналось вроде невинно. В преддверии своего показа (шоу должно было стать важнейшим событием этого года в мире моды) Dolce & Gabbana распространила в китайском сервисе микроблогов Weibo (число пользователей превышает 0,5 млрд человек) серию рекламных роликов «Едим палочками». В них азиатская девушка пытается палочками есть традиционную итальянскую еду – пиццу, пасту и канноли. Мужской голос за кадром едко комментирует происходящее, а после дает ей советы, как правильно есть. Девушка пожимает плечиками и хихикает.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике