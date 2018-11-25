Почему Dolce & Gabbana может потерять Китай
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Всемирно известный итальянский производитель товаров класса люкс Dolce & Gabbana оказался ввязан в крупнейший скандал в истории мира моды. Все произошло не где-нибудь, а на крупнейшем рынке потребления этих самых люксовых товаров – в Китае.
А начиналось вроде невинно. В преддверии своего показа (шоу должно было стать важнейшим событием этого года в мире моды) Dolce & Gabbana распространила в китайском сервисе микроблогов Weibo (число пользователей превышает 0,5 млрд человек) серию рекламных роликов «Едим палочками». В них азиатская девушка пытается палочками есть традиционную итальянскую еду – пиццу, пасту и канноли. Мужской голос за кадром едко комментирует происходящее, а после дает ей советы, как правильно есть. Девушка пожимает плечиками и хихикает.
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