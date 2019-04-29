Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Вещь недели: Пармезан

Что вместо пармезана

Запрет на ввоз пармезана предсказуемо приведет либо к отказу от него, либо к его подорожанию в полуподпольной торговле

В страны, откуда с 2014 г. запрещено возить еду с коммерческими целями, в прошлом году, судя по статистике пограничной службы, россияне совершили порядка 16 млн поездок – на всякий случай уточню: это не люди, а количество пересечений границы. Значительная часть поездок пришлась на приграничные страны с запрещенной едой – Финляндию (3,7 млн), Эстонию (1,9 млн) и Польшу (1,1 млн); петербуржцы знакомые рассказывают, что визы в Финляндию они получают на раз-два и ездят туда за еженедельными покупками: в финских магазинах говорят по-русски и готовят специальные предложения под российских покупателей.

Они не только пармезан и всякий другой сыр там покупают, не только колбасу и вяленое мясо, но и бытовую химию, и одежду, и всякое автомобильное. Но у бытовой химии национальности, как мне кажется, уже нет, везде международные корпорации правят бал, а дешевую одежду, какой бы она ни была марки, шьют во Вьетнаме, Бангладеш и им подобных странах с неисчерпаемыми трудовыми ресурсами, а потом вешают нужный лейбл.

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