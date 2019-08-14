Синий паспорт против красного

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Указ украинского президента Владимира Зеленского об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства россиянам, преследуемым российскими властями по политическим мотивам или служившим в украинской армии, выглядит как ответ на упрощение российским президентом в апреле 2019 г. порядка принятия в российское гражданство жителей Донецкой и Луганской областей и, вероятно, будет востребован – но многое будет зависеть от практической реализации заявленной реформы.

Указ Зеленского вводит две новые категории конкретно россиян, которые могут получить украинский паспорт в облегченном порядке. Он дает возможность обратиться за ним без обязательства от отказа от российского гражданства (за ним нужно обращаться в российские госорганы – а они могут его и не дать), а только с декларацией сделать это, если не помешают российские власти, поясняет киевская правозащитница Юлия Архипова. Как будет действовать система на деле, пока не известно: соответствующие регламенты и процедуры еще только предстоит разработать. В частности, кабинету министров предстоит определить критерии признания украинским МИДом того или иного россиянина в качестве преследуемого по политическим мотивам в России. Ранее Зеленский уже предоставил украинское гражданство пяти воевавшим за Украину россиянам за особые заслуги перед государством и «участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».