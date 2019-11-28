Кого накажет Россия, снова ограничив усыновление сирот иностранцами
Спустя семь лет после вступления в силу закона, запретившего гражданам США усыновлять российских сирот, МИД России зондирует почву для распространения подобных ограничений на всех иностранцев. Инициатива выглядит пробным шаром для нового ответа на санкционные законы, аналогичные американскому «акту Сергея Магнитского», в западных странах и снова бьет по детям – гражданам России.
27 ноября, выступая в Совете Федерации, замдиректора консульского департамента МИДа Руслан Голубовский предложил подумать над тем, чтобы сделать закон о запрете усыновления «более универсальным» и распространить его ограничения на всех иностранцев вообще: «Если такие случаи [преступления против россиян] наблюдаются в других иностранных государствах, то его возможно было бы применять и в этих ситуациях» (цитата по «РИА Новости»). Это похоже на пробный шар ведомства: инициатива с такими последствиями едва ли может быть личной идеей чиновника, занимающего не самую большую должность.