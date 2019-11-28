Кого накажет Россия, снова ограничив усыновление сирот иностранцами

27 ноября, выступая в Совете Федерации, замдиректора консульского департамента МИДа Руслан Голубовский предложил подумать над тем, чтобы сделать закон о запрете усыновления «более универсальным» и распространить его ограничения на всех иностранцев вообще: «Если такие случаи [преступления против россиян] наблюдаются в других иностранных государствах, то его возможно было бы применять и в этих ситуациях» (цитата по «РИА Новости»). Это похоже на пробный шар ведомства: инициатива с такими последствиями едва ли может быть личной идеей чиновника, занимающего не самую большую должность.