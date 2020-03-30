Кому в России придется помогать

Цены на ключевые для России сырьевые товары падают, валютный курс растет – оба этих фактора усиливают риск, что на российских производствах начнется спад. Доллар за 79 руб. резко снижает рентабельность предприятий, использующих импортные сырье или комплектующие. Если курс останется таким же, то, по расчетам Центра развития Высшей школы экономики, производство в 16 из 25 отраслей промышленности, где доля зарубежных компонентов выше 16%, может стать убыточным – в том числе производство чая и кофе, колбасы и пластмассовых изделий. Если доллар подорожает до 85–87 руб., убытки грозят также производителям резиновых изделий, табака, вентиляционного и холодильного оборудования, пишут эксперты.