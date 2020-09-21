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Бизнес длинной воли

Как различать компании по уровню пассионарности
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

Этнограф Лев Гумилев ввел в оборот понятие пассионарности – особого состояния социума, в котором он способен менять свою историческую судьбу. Преодолевать фатальные, казалось бы, барьеры, расширять границы, рождать новые идеи и ценности. Важнейшая черта пассионариев – смотреть на мир как на пластичную материю, из которой можно создавать новую реальность.

Правда, ради этого приходится рвать с традициями, перешагивать через себя и даже жертвовать собой. Но это пассионариев не смущает – настолько сильна их воля к победе. Сначала в обществе появляется группа энергичных личностей, которая кажется современникам маргинальной, но оказывается настолько притягательной, что массы становятся под ее знамена. В Монголии времен Чингисхана таких личностей называли «людьми длинной воли».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных