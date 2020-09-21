Бизнес длинной воли

Правда, ради этого приходится рвать с традициями, перешагивать через себя и даже жертвовать собой. Но это пассионариев не смущает – настолько сильна их воля к победе. Сначала в обществе появляется группа энергичных личностей, которая кажется современникам маргинальной, но оказывается настолько притягательной, что массы становятся под ее знамена. В Монголии времен Чингисхана таких личностей называли «людьми длинной воли».